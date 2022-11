Acqua ancora a singhiozzo: gli orari di razionamento aggiornati

AGGIORNAMENTO ORE 12.50 — Ecco le nuove fasce orarie di razionamento idrico comunicate da Gestione Ambiente per Novi Ligure e Pozzolo Formigaro

Apertura acquedotto dalle 11.30 alle 14.30 di oggi (mercoledì 2 novembre)

Chiusura acquedotto dalle 14.30 alle 18.30 di oggi (mercoledì 2 novembre)

Apertura acquedotto dalle 18.30 alle 21.30 di oggi (mercoledì 2 novembre)

Chiusura acquedotto dalle 21.30 alle 06.30 di domani (giovedì 3 novembre)

Apertura acquedotto dalle 06.30 alle 14.30 di domani (giovedì 3 novembre)

Chiusura acquedotto dalle 14.30 alle 18.30 di domani (giovedì 3 novembre)

Apertura acquedotto dalle 18.30 alle 21.30 di domani (giovedì 3 novembre)

NOVI LIGURE — Prosegue il razionamento idrico a Novi Ligure e Pozzolo Formigaro. Gestione Acqua poco fa ha comunicato che l'acquedotto erogherà dalle 11.30 alle 14.30, poi la fornitura dell'acqua sarà interrotta fino a nuova comunicazione.

«Confermiamo che tutta l’acqua erogata risulta con piene caratteristiche di potabilità, ma viene mantenuta l’immissione di acqua in acquedotto intermittente per i comuni di Novi e Pozzolo – dice Gestione Acqua – Queste manovre di apertura e chiusura consentono di poter continuare ad erogare acqua potabile, seppur poca e con molti disagi. All’apertura l’acqua ci metterà un po’ per essere disponibile in tutte le zone, ed è facile il verificarsi di fenomeni di torbidità».