Avanti Alessandria. Dopo 120 minuti

BUSTO ARSIZIO - Avanti l'Alessandria: al terzo turno di Coppa, il 16 novembre vanno i Grigi, che affronteranno il Renate.

Dopo 120 minuti allo Speroni, il vantaggio su rigore trasformato da Martignago, e quando il pass sembra al sicuro, al 3' dei cinque minuti di recupero, la Pro Patria pareggia con Castelli.

Supplementari, la svolta, e la qualificazione, hanno la firma, il sorriso e la potenza del tiro di Ascoli, classe 2005. che ricorderà a lungo questa rete.

Molte novità

Squadre molto cambiate, come nelle attese, per il secondo atto della Coppa Italia di C. La Pro Patria anche più dell'Alessandria: la Coppa conta, chi passa troverà nel terzo turno il Renate, che ha superato ai rigori il Mantova, 9-8, anche se il campionato è la priorità per tutti.

Tra i bustocchi in panchina l'ex Nicco.

Rebuffi, come annunciato, fa partire titolare Martignago, di fatto unica punta, e riporta Marietta tra i pali. Per Rizzo è il debutto stagionale, dopo l'infortunio e l'operazione alla clavicola.

PRO PATRIA - ALESSANDRIA 1-2

Marcatori: pt 44' Martignago (rig); st 47' Castelli; pts 12' Ascoli



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo supplementare

15' Vince l'Alessandria e va al terzo turno, che si giocherà il 16 novembre

13' Ammonito Nichetti

12' Di pugno Marieta, spazza via

Primo tempo supplementare

14' Rebuffi si gioca lo slot supplementare: Ghiozzi per Rizzo

12' GOOOL ALESSANDRIA: missile di Ascoli, che infila Mangano, forse con una deviazione. Primo gol tra i professionisti per il 2005

11'Occasione Grigi: sinistro di Perseu, vola Mangano e salva

7' Due angoli consecutiviper l'Alessandria. Senza esito

Secondo tempo

50' Finisce qui: 1-1, supplementari

47' Pareggio Pro Patria: taglio di Pitou da destra, rovesciata di Castelli che infila Marietta

45' Cinque minuti di recupero

45' Ammonito anche Mionic

40' Ultimi due cambi: dentro Ascoli e Nichetti per Podda e Lombardi

32' E' il momento dell'ex, Nicco

29' Doppio cambio: Nepi per Martignago e Rota per Baldi

19' Primo cambio per l'Alessandria: dentro Gazoul per Filip

11' Traversa di Martignago, che taglia da destra. La palla è ancora giocabile e l'Alessandria conquista il quarto angolo

8' Cartellino anche per Costanzo

5' Giallo per Lombardi

1' Si riparte. Nessun cambio nelle due squadre

Primo tempo

46' Un minuto di recupero

44' GOOOL ALESSANDRIA: dal dischetto Martignago spiazza Mangano

43' Rigore per l'Alessandria: messo giù Rizzo

39' Martignago si fa spazio in area, ma la conclusione è sulla traversa

32' Pro Patria vicinissima al gol: Baldi perde palla centralmente ai 30 metri, Castelli ha spazio per calciare, ma sull'uscita di Marietta incrocia incredibilmente sul fondo

24' Tre angoli consecutivi per la Pro Patria. Rizzo soffre il duello con Olivieri

14' Ci prova Lombardi, conclusione forte sul primo palo, vola Mangano e respinge

5' Ammonito Rizzo per gioco falloso

2' Subito occasione Grigi: angolo, testa di Rizzo, salataggio quando la palla dà l'impressione di aver già superato la linea di porta

1' Calcio d'inizio Alessandria

Il tabellino

Pro Patria (3-5-2): Mangano: Perotti, Sportelli, Vaghi (32'st Nicco); Citterio, Vezzoni (14'st Pitou), Piran, Gavioli (14'st Ferri), Olivieri (32' Saporetti); Chakir (14'st Piu), Castelli (1'sts Sassaro). A disp.: Cassano. All.: Vargas

Alessandria (4-2-3-1): Marietta; Rizzo (14' pts Ghiozzi), Baldi (29'st Rota), Bellucci, Costanzo; Mionic, Perseu; Lombardi (40'st Nichetti), Filip (19'st Gazoul), Podda (49'st Ascoli); Martignago (29'st Nepi). A disp.: Liverani, Dyzeni, Checchi, Galeandro, Nunzella, Sini, Speranza. All.: Rebuffi

Arbitro: Canci di Carrara

Assistenti: Starnini di Viterbo e Rispoli di Locri, quarto ufficiale Campazzo di Genova

Note: Serata fresca, terreno in buone condizioni, spettatori: 200 circa. Ammoniti: Rizzo, Vaghi, Lombardi, Costanzo, Vezzoni, Mionic, Nichetti per gioco falloso, Martignago per proteste, Marietta per comportamento non regolamentare. Angoli: 14-9 per la Pro Patria. Recupero: pt 1', st 5'; pts 1'; sts 0'