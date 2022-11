Uil Piemonte, Adele Di Meo a capo del Coordinamento Pari opportunità

Adele Di Meo, che guida il Coordinamento Pari opportunità della Uil di Alessandria, è stata nominata coordinatrice Pari opportunità di Uil Piemonte.

Il Coordinamento regionale è una struttura politica voluta dal sindacato al fine di diffondere la cultura delle pari opportunità e attuare politiche di genere, promuovere azioni positive per garantire equità nel lavoro, nella vita e nello studio, combattendo ogni forma di discriminazione, molestia e violenza.

Temi sempre cari al Coordinamento sono l’attenzione per le realtà più fragili, come la condizione delle donne afghane e iraniane, i diritti Lgbt, la difesa dell’autodeterminazione e della libera scelta delle donne sul proprio corpo e la propria salute. Su tutti questi temi la Uil, anche ad Alessandria, si è spesa ancora recentemente organizzando o aderendo a iniziative di sensibilizzazione e mobilitazione come incontri, convegni e campagne.

"Sono a capo del Coordinamento di Alessandria, nato nel 2019, che in questi anni ha già intrapreso molte battaglie - ricorda Di Meo - e non vogliamo rinunciare a continuare a far crescere questa cultura sul territorio. Onorata della nomina, sono consapevole che c’è ancora molto da fare affinché la società e le sue donne possano vivere in un contesto inclusivo, democratico e rispettoso delle differenze di genere viste come valore aggiunto anche per la crescita del Paese".

Sarà mia cura accompagnare le iniziative anche degli altri territori all’insegna di questi valori”.