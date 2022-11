L'alluvione del 1994 e la Protezione civile: sabato un convegno

"L'alluvione del 1994 causò morti e disperazione. Fu un'autentica tragedia, per Alessandria e per il Piemonte. Proprio quel giorno, però, nasce la Protezione civile così com'è oggi. E i nostri gruppi, ben 133 su 188 Comuni totali in tutta la provincia, ne sono il fiore all'occhiello": Dante Ferraris, Disaster manager della Provincia di Alessandria e allora tra i primi ad accorrere sui luoghi del disastro, così ricorda l'evento che sconvolse la nostra città.

Anche per questo, in occasione della Giornata regionale della Protezione civile che sarà celebrata sabato 5 novembre, al Centro congressi di piazza De Andrè 76 è stato organizzato il convegno intitolato "Per non dimenticare". In esposizione, sul piazzale, i mezzi della Colonna mobile alessandrina.