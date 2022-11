Novipiù, il progetto “Basket & School”

CASALE MONFERRATO – Avviato il progetto “Basket & School”. Settimana intensa per i giocatori della prima squadra della Novipiù Monferrato Basket che hanno fatto visita a tutte le Scuole di Primo Grado della città di Casale Monferrato e circondario. Classe per classe i rossoblù hanno consegnato un quaderno scolastico e alcuni gadget della squadra con l’invito a partecipare alla partita di domenica contro Rieti.

Vurchio: “Finalmente”

“Finalmente abbiamo la possibilità di portare avanti uno dei grandi progetti di questa società – ha commentato Savino Vurchio, amministratore delegato del club- Oltre ad impegnarci a regalare al pubblico del Monferrato una squadra sempre più competitiva ci stiamo adoperando per la promozione del territorio dando uno spazio importante alla comunità giovanile. Dopo una lunga attesa, dettata da due anni particolari di cui tutti conosciamo le dinamiche, siamo riusciti ad incontrare gli studenti delle scuole di primo grado e questo è solo il primo passo di un progetto che proverà a coinvolgere tutti i giovani del territorio. Non vediamo l’ora di riabbracciarli domenica e con tutto il loro entusiasmo fare tifo per il Monferrato Basket qui al Palazzetto”.

Domenica benefica

Domenica, in occasione della sfida di campionato con Rieti, tutta la Tribuna Giovani sarà riservata agli studenti accompagnati dai propri genitori ed insegnanti. In questa iniziativa sono stati coinvolti oltre 1500 studenti suddivisi in più di 10 istituti.

La gara di domenica contro Rieti avrà anche una finalità benefica. Ad ogni biglietto venduto la società devolverà un euro all’Associazione Attivamente asd, un progetto che permette a tanti bambini con disabilità intellettiva di svolgere attività sportiva e di farlo in inclusione.