Al Teatro Sociale la "rockstar della poesia"

VALENZA - Stasera, venerdì, debutta 'Apre', la stagione del Teatro Sociale di Valenza, diretta da Roberto Tarasco.

Il primo appuntamento è con "Cose che non avremmo sperato di potervi dire), uno spettacolo che unisce sullo stesso palco lo scrittore e divulgatore Roberto Mercadini (oltre 155.000 i follower del suo canale YouTube) e Guido Catalano, considerata una "rockstar della poesia italiana".

Mercadini e Catalano, simili e complementari, opposti e analoghi, raccontano le proprie solitarie vicissitudini e la loro lunga amicizia, fra palesi somiglianze e altrettanto palesi differenze: un inedito incontro tra due geniali sensibilità umane e artistiche.

Al di là di quel che si potrà apprezzare dalla platea, conta che una città come Valenza continua a scommettere, felicemente, su una stagione teatrale che va al di là dei 6 appuntamenti in cartellone, perché comprende molto altro, come la recente 'Valenza alchemica' oppure gli spettacoli dedicati alle famiglie.

La stagione 'Apre' è firmata dalla Coop CMC/Nidodiragno diretta da Angelo Giacobbe e da Fondazione Piemonte dal vivo, sotto l’egida del Comune di Valenza.

"La stagione 2022/2023 - ha detto Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo, presentando la rassegna - porterà in dote alcune significative novità, emerse in via sperimentale durante il periodo dell’emergenza sanitaria e confermate con convinzione nella programmazione degli anni futuri, qui al Teatro Sociale di Valenza. È dunque una programmazione in cui l’approccio innovativo, in cui l’incontro con il “nuovo” è inteso come pratica concreta di rinnovamento rispetto a ciò che è stato, è sempre organicamente culturale e sociale prima ancora che tecnologico e digitale".

Prossimo appuntamento il 26 novembre con lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini.

Per informazioni: 0131 920154; whatsapp 324 0838829; biglietteria@valenzateatro.it; www.valenzateatro.it.