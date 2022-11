Borsa di studio sui tumori rari. Nel ricordo di 'Capo Mario'

ALESSANDRIA - Dagli spalti dello stadio alla ricerca: si gioca ora una partita importante nel ricordo di Mario Di Cianni, 'Capo Mario', fondatore degli Ultras 74 e 'slo' dell'Alessandria Calcio, scomparso il 25 settembre.

Su iniziativa della famiglia, a cui ha aderito tutta la tifoseria, sono stati raccolti 4605 euro, che saranno destinati a un progetto mirato dell'Anatomia patologica dell'Ospedale 'Santi Antonio e Biagio' di Alessandria, sezione biologia molecolare per attivare una, o più, borse di studio per figure completamente dedicate ad analisi genetico - molecolari specifiche per i tumori rari.

Alla somma hanno contribuito l'Alessandria Calcio, gli Ultras 74, L'Amico Fruttaio, la Gradinata Nord, i vari settori del 'Moccagatta', le tifoserie ospiti, il club Noi di Valenza, i colleghi e le colleghe di Anna e Simona, gli amici e i parenti tutti.

I familiari di Capo Mario hanno già attivato tutte le procedure previste per formalizzare la donazione per questa specifica azione: il riconoscimento per i ricercatori sarà intitolato a Mario, per sostenere la partita, cruciale, dello studio, della cura e della salute delle persone