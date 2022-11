Alluvione 1994: la cerimonia al Parco Carrà

Prima una messa in Duomo officiata dal vescovo, monsignor Guido Gallese, poi il ricordo delle 14 vittime al monumento al Parco Carrà e alla lapide affissa alla parrocchia di San Michele: così Alessandria, questa mattina, ha ricordato la tragica alluvione del 6 novembre 1994, quando il Tanaro provocò morti e distruzione.

Quando il Tanaro devastò Alessandria 6 novembre 1994, una domenica (come oggi): 14 le vittime in città, 78 in regione

Per questo, il sindaco Giorgio Abonante ha ricordato che "non bisogna abbassare la guardia: il nuovo Piano Pai prevede che per la messa in sicurezza della città in caso di piena contemporanea dei due fiumi occorrono almeno 20 milioni di euro. Fondi che ovviamente non può essere il Comune a mettere e quindi occorre lavorare di concerto, ma con urgenza, con Regione e Stato per provvedere ai finanziamenti e ai lavori".