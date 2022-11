E' un "mammone" un po' alessandrino

ALESSANDRIA - C'è un po' di Alessandria nel film "Il mammone", che da stasera - 7 novembre - arriva in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su Now Tv.

La commedia, che racconta le vicende di una coppia alle prese con un figlio adulto decisamente troppo attaccato ai genitori, ha la colonna sonora originale composta da Corrado Carosio e Pierangelo Fornaro della 'Bottega del suono' di Alessandria, con un cameo di Gianni Coscia e di altri musicisti alessandrini come Marcello Crocco (flauto), Gianni Robotti (clarinetto e sax) e Sara Micheletto (violino).

Il film

Protagonisti del film sono Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Andrea Pisani e Michela Giraud; la regia è di Giovanni Bognetti.