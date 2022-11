Jerome Ferris e Francesca Canepa vincono la 120km dei Castelli Bruciati

CERRINA - Sono stati il francese Jerome Ferris e la 'signora' del trail italiano Francesca Canepa ad aggiudicarsi la terza edizione dell’Ultra Trail dei Castelli Bruciati di sabato scorso.

Edizione più bella non ci poteva essere. I primi freddi, l’entusiasmo della gente sin dalla partenza alle 6 del mattino, l’attesa spasmodica fino alle luci serali per l’arrivo del primo e poi la grande festa. Uno spettacolo proseguito fino a notte inoltrata, tra musica e luci, aspettando la sequela di arrivi della gara più lunga, la 120 km.

Il rumeno Ioan Maxim voleva fortemente il tris consecutivo di successi: si era preparato a punti, ma ha trovato un avversario davvero in grande spolvero come il francese Jerome Ferris. 44enne di Besançon, quest’anno già vincitore della 24H di Roche la Moliere e del Trail Losanna. Ginevra in Svizzera, ha sempre mantenuto la testa della classifica rintuzzando la continua rincorsa del rumeno del Team Grivel accompagnato da Luca Guerini (Bione Trailers Team). Ferris ha tagliato il traguardo dopo 13h24’47” con un’ora e mezza di vantaggio sulla coppia di inseguitori, classificata ex aequo al secondo posto.

Ancora una volta Francesca Canepa ha regalato una grande prestazione, non solo agli organizzatori della gara. Già vincitrice nel 2020, la grande signora del trail italiano ha fatto corsa di testa rimanendo a contatto anche dei primi maschi, finendo quinta assoluta. 15h33’00” il tempo della portacolori dell’Atl.Sandro Calvesi, accompagnata sul podio da Angela Anni (Pod.Arona) a 2h51’33” e da Antonella Manzoli (Bio Correndo Avis) a 5h39’49”. Nella staffetta vittoria al quartetto Mozzato-La Montagna-Giraudi-Garello in 10h51’51”.

Nomi di spicco al vertice anche sulle altre distanze. Nella 50 km primato per Daniele Calandri (Inrun) in 4h09’05” con 32’10” di vantaggio su Gioele Gerbaldo e 44’00” su Alberto Mariani (Asd Gravellona Vco). All’azzurra Lisa Borzani (Bergamo Stars) la gara femminile in 5h23’10”, alle sue spalle Rosa Tufano (Spirito Trail) a 26’47” e Giorgia Lombardini a 46ì57”. Nella 25 km successo di Tancredi Maria Pizzo (Asd Brancaleone Asti) in 2h10’15” seguito da Loris Schina a 3’26” e Daniele Gozzi a 6’03”. Fra le donne prima Claudia Sottili (Marathon Cremona) in 3h00’03” che ha prevalso per appena 21” su Elena Patrucco (Us Sanfront) e per 5’48” su Cecila Catolla Cavalcanti.

La due giorni dell’Ultra Trail dei Castelli Bruciati si è chiusa alla domenica fra premiazioni e la non competitiva molto affollata. La vittoria di Ferris dimostra che ormai il prestigio della gara ha valicato i confini nazionali, tanto che ci si attende un numero ancor maggiore di presenze per il prossimo anno.