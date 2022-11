Coppa Italia, Castellazzo e PastorFrigor ai quarti

ARQUATA - Nei quarti di Coppa Italia di Promozione, la finale del girone D, giocheranno Castellazzo e Pastorfrigor Stay.

Primi a qualificarsi i casalesi, già vittoriosi all'andata, che dominano anche il secondo confronto con Atletico Torino, 4-2, a segno Chiesa, Mullici, Miglietta e Grosso.

Dopo il 3-2 in rimonta, nel primo atto, a Centogrigio, con rete decisiva allo scadere del giovanissimo Nicola, il Castellazzo passa anche in casa dell'Arquatese: sblocca dopo 6' Kolaj e raddoppia al 14' Di Santo, già autore di due reti in gara1. Nella ripresa accorcia Olivieri, ma i biancoverdi difendono il vantaggio fino al 90'.