Diabete, venerdì screening gratuiti

ALESSANDRIA - Venerdì 11 novembre, è la Giornata mondiale del diabete. Alessandria aderisce con alcune iniziative, a cominciare dagli screening diabetologici gratuiti al Poliambulatorio Gardella (via Don Gasparolo) dalle ore 8.30 alle 12.

Organizzata in collaborazione con l’associazione Adal, la mattinata prevede brevi incontri con gli esperti dell’Endocrinologia e Malattie metaboliche dell’Ospedale di Alessandria, diretta da Marco Gallo. Il cittadino potrà compilare un questionario di valutazione del rischio di sviluppare il diabete e successivamente misurare la glicemia capillare: i medici della struttura saranno inoltre disponibili per colloqui di approfondimento in caso di necessità.

Al parco Carrà

Non solo: sempre domani, ma alle 16, l'Adal, presieduta da Ezio Labaguer, organizza una camminata al parco Carrà, alla quale parteciperà anche personale sanitaria. Venerdì scorso, Maurizio Damilano, ex marciatore, medaglia d'oro alle Olimpiadi, ha incontrato gli esponenti dell'Adal per parlare di "fitwalking", ovvero della tecnica da acquisire per camminare in modo corretto.

