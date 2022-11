Fondi Ue: un tesoro da 2 miliardi

Corsa a ostacoli, per colpa dei ritardi indotti dal Covid, per arrivare alla programmazione 2021-2027 del Fesr, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, che scaricherà nei prossimi anni nelle tre regioni del NordOvest risorse per oltre 2 miliardi. Il Rapporto Nord Ovest del Sole 24 Ore in edicola oggi in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, dedica l’apertura ai programmi delle regioni del Nord Ovest che sono già al via e in attesa dei bandi che arriveranno nei prossimi mesi.

Apre le danze la nostra regione, il Piemonte, che porta a casa risorse aumentate del 50% rispetto alla precedente programmazione (da 954 a quasi un miliardo e mezzo) e che a inizio 2023 inizierà con i progetti destinati all’efficientamento energetico delle imprese, vera emergenza in fase di rialzi pesanti dei costi di energia e materie prime.

Sport e business

Per la seconda volta le Nitto Atp Finals si svolgeranno nella città della Mole al Pala Alpitour o Pala Isozaki, l’arena progettata dall’architetto giapponese in occasione dei Giochi olimpici del 2006 per ospitare le partite di hockey. Una settimana di sport, spettacolo e business con le sfide tra gli otto migliori singolaristi e le otto migliori coppie di doppio dell’annata che, dal 13 al 20 novembre, produrrà sul territorio un impatto economico notevole. Quest’anno – si legge sul Rapporto Nord Ovest del Sole 24 Ore – senza limiti per spettatori e con la possibilità di viaggiare già a fine estate erano stati venduti oltre 85mila biglietti. Torino ospiterà le Atp Finals per cinque edizioni e, dunque, fino al 2025. L’aggiudicazione - all’Atp viene versata una fee di circa 18 milioni di dollari - permetterà di produrre un incremento del Pil italiano di circa 600 milioni, con un valore annuo in crescita progressiva come indicato nel master plan realizzato dalla Awe International Group di Romy Gai, capofila del consorzio, Camerana&Partners, Kpmg, Nielsen, Arriva e Politecnico di Torino. Gli appassionati potranno contare su un Fan Village da 4mila metri quadrati totalmente rinnovato. Il torneo potrebbe essere il più ricco di sempre: in premio un assegno di 4,7 milioni.

Turismo

Quest’anno la 92esima edizione di uno dei più grandi eventi gastronomici del Piemonte e d’Italia, partita l’8 ottobre, si chiuderà il 4 dicembre 2022: la Fiera Internazionale del Tartufo di Alba. Secondo l’Osservatorio territoriale gli arrivi hanno sfiorato il milione e 200mila unità. Anche il fatturato cresce con il ritorno degli stranieri, che rappresentano il 65% dei movimenti tra le colline piemontesi, divenute Patrimonio Unesco nel 2014.