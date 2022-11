Romairone fa tris e lancia il Derthona

VINOVO - Un super Romairone decide la gara fra Chisola e Derthona, firmando le tre reti del 2-3 finale: ora la classifica dei tortonesi è decisamente migliore e dall'arrivo di mister Chezzi sulla panchina bianconera sono arrivate tre vittorie e un pareggio in campionato oltre al passaggio del turno in Coppa ai danni del Casale.

Il muro del Chisola regge per tutto il primo tempo: se da una parte le punte - fra cui l'indimenticato ex Michele Spoto - hanno poco spazio contro i centrali ospiti Zucchini e Agazzi, dall'altra anche il Derthona fatica a trovare lo spazio giusto per costruire qualcosa di pericoloso. Come sempre accade in questi casi, a sbloccare la gara è un calcio piazzato: un fallo sul limite sinistro dell'area a cinque metri dalla linea diventa un 'calcio di rigore' per Romairone che nonostante la barriera trafigge Montiglio; poco più di tre minuti dopo il centravanti è rapido a inserirsi su un cross di Saccà e beffare ancora il portiere ospite per il la rete dello 0-2 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi per l'intervallo.

La ripresa si apre però con la rete dal dischetto dei torinesi concessa dall'arbitro per un fallo di mano ingenuo di Trevisiol: Rizq spiazza Fiory e riapre la partita; Chezzi inserisce D'Arrigo e D'Orazio per Trevisiol e Saccà, avanzando Manasiev ma la difesa di casa si ricompone e lascia ben pochi spazi per gli attacchi ospiti. Ad andare in rete, così, è ancora il Chisola che da una punizione molto decentrata sulla trequarti battuta da Zeni trova la deviazione vincente proprio dell'ex Spoto per il 2-2. I ragazzi di Chezzi a questo punto sono molto bravi nel contenere la sfuriata dei padroni di casa che potrebbero completare la rimonta se Fiory non disinnescasse un paio di occasioni pericolose, ma nel finale è Romairone ad avere due volte la palla per chiudere la gara prima con una rovesciata su cross di Procopio che finisce fra le braccia di Montiglio, poi con un tiro da fuori che finisce sul fondo. Proprio al primo minuto di recupero, però, su una verticalizzazione di Ciko ci pensa ancora Romairone a mettere palla in rete per il 2-3 che regge fino al fischio finale dell'arbitro Ferrara: la risalita dei Leoni continua.

CHISOLA – DERTHONA 2-3

MARCATORI: pt 40’ e 43’ Romairone; st 6’ Rizq rig., 25’ Spoto, 46’ Romairone

CHISOLA (4-4-2): Montiglio; Facelli, Grancitelli, Cristiano, Montenegro; Bellucca, Nacci (16’ st Zeni), Rosano, Viano; Spoto (36’ st Barrenechea), Rizq. A disp. Marcaccini, Berutti, Bolla, Giambertone, Botto, Siarakas, Tomatis. All. Nisticò

DERTHONA (4-3-3): Fiory; Fomov, Zucchini, Agazzi, Procopio; Trevisiol (8’ st D’Arrigo), Ciko, Turchet; Saccà (13’ st D’Orazio), Romairone, Manasiev. A disp. Bertozzi, Gomez, Tambussi, Giannone, Soplantai, D’Arcangelo, Matera. All. Chezzi

ARBITRO: Ferrara di Roma2

NOTE Ammoniti Montenegro, Agazzi. Calci d’angolo 2-1. Recupero pt 2’; st 5’. Spettatori 200 circa.