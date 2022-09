Cristo, da venerdì 30 settembre torna la festa patronale

ALESSANDRIA - Dal 30 settembre torna la festa patronale al quartiere Cristo. La manifestazione, che durerà fino al 9 ottobre, è organizzata dall'Associazione Attività e Commercio del quartiere Cristo con il patrocinio della città di Alessandria e con la collaborazione del Consorzio Ambulanti di Forte dei Marmi, Carosello Eventi, di Estrela Fiere e di molti altri partner del quartiere.

La festa comincerà alle 18 all'interno dei locali della Soms di corso Acqui 158 con l'inaugurazione della mostra “Il sobborgo Cristo... come eravamo” a cura di Gianni Tagliafico e sarà visitabile fino al 9 ottobre.



Il 1° ottobre alle 18 si svolgerà alla Soms la presentazione del libro “Qualcosa di Nascosto” con gli autori Marco Bagliano e Susanna De Ciechi. Sempre alle 18 è prevista la Santa Messa nella parrocchia di San Giovanni Evangelista e alle ore 21, l'Elevazione Spirituale “Con Maria ai piedi di Gesù” insieme al coro 'Sacro Cuore' di Tortona, diretto da Nicoló Gadaleta. All'organo ci sarà Luca Sturla. Dalle 21 sono anche programmate serate danzanti alla Soms e al Centro Incontro del Rione Cristo.

Domenica 2 ottobre dalle 8 si parte con “Via Maggioli in festa”: stand gastronomici, attività sportive, bancarelle, hobbisti, articoli vari ma anche tanta musica anni '70, '80, '90 con i “Black Velvet”. Alle 9 la messa sempre alla parrocchia San Giovanni Evangelista. Seguiranno alle 11 la Santa Messa Solenne, alle 17 i Vespri Solenni e alle 17.30 la processione per le vie del quartiere. E ancora: alle 16 anche la premiazione della campionessa alessandrina Laurène Kimi Ossin, medaglia d'oro ai World Taekwondo Cadet Championships. E poi alla Soms, alle 21.15, la 'Compagnia Teatrale Fubinese' presenterà la commedia "Ansansa". L'ingresso è libero.

Lunedì 3 ottobre grande giorno per il 'Punto Di' di via Parini: alle 17 ci sarà l'inaugurazione delle Aule Musica con band e dj, con il freestyle Falco Zc “Povero” e il gruppo musicale “I ragazzi di Strada”.

Giovedì 6 ottobre alle 21 sarà la volta del “Concerto del Coro Alpini Valtanaro” alla parrocchia San Giovanni Evangelista mentre venerdì 7 ottobre alle 21 piazza Zanzi ospiterà il “Concerto Radio America”.

Sabato 8 ottobre in programma ci sono tre appuntamenti musicali previsti dalle 21: serate danzanti alla Soms e al Centro Incontro del Rione Cristo e il concerto del coro "Le Note sui Registri".





Domenica 9 ottobre il gran finale con una giornata ricca di appuntamenti:

dalle 8 negozi aperti in via Carlo Alberto, corso Acqui, piazza Zanzi, piazzale Unes e poi 'Gli ambulanti di Forte dei Marmi', hobbisti e articoli vari a cura di Carosello Eventi, “Mercatino collezionistico e di curiosità” a cura di Estrela Fiere.

Degustazioni e stand gastronomici in strada a cura dei negozi del quartiere, stand attività sportive, scuole di ballo, musica con band e dj set alle 10 al Centro Don Bosco, in corso Acqui 398 'I Bears flag football' organizzano sul campo sintetico il torneo con i team Torneo under 13 di flag football

alle 12.30 pranzo al Centro Incontro del Rione Cristo e a seguire esibizione scuola di ballo “Magik Dancing”

alle 12.30 pranzo alla Soms su prenotazione con lasagne e specialità emiliane romagnole con esposizione della mostra fotografica del “Club Photo Ring"

alle 15 nel piazzale Unes in corso Acqui 221 concerto con l'orchestra "Enrico Cremon Notte Italiana”

dalle 15.30 alle 18.30 "Open day, micronido e scuola dell'infanzia Franzini" con le seguenti attività: visita alla scuola e possibilità di conoscere le maestre e laboratorio gratuito con 'Movimente Centro Multifunzionale' dalle 16 in avanti motricità ispirata al metodo Montessori per bambini tra 0 e 3 anni; ecomotricità per bambini tra 3 e 10 anni: impariamo a muoverci conoscendo i limiti del nostro corpo. Dalle 16.30 laboratorio gratuito con 'The British Centre'. Per tutta la durata dell'open day anche la lettura animata con il mercatino di libri 'Usborne'.

E poi tanta musica, sport e luna park in piazza Ceriana per tutta la durata della festa. "Il nostro quartiere è unito più che mai, grazie alle tante realtà commerciali, sociali, culturali e sportive del Cristo - spiega la presidente Silvana Sordo - Abbiamo costruito un programma ampio che soddisfa tutti. La nostra festa patronale è un appuntamento molto atteso in città e, anche quest'anno, ci aspettiamo una grande partecipazione".