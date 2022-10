Volontariato, sabato la festa in piazza

Sabato 8 ottobre, ad Alessandria, si svolgerà la Festa del Volontariato e dei Volontari, evento pensato, voluto e organizzato per offrire una importante e doverosa occasione di visibilità a chi si impegna ogni giorno, animato esclusivamente dal desiderio di solidarietà, per il benessere sociale dell’intera comunità: gli enti del Terzo settore e i tanti, tantissimi volontari.

Saranno proprio loro i protagonisti di un appuntamento che si svolgerà sotto i portici di piazza Garibaldi (lato corso Roma-piazza Marconi), a partire dalle 10.30: saranno presenti più di 40 associazioni, pronte a incontrare la comunità e veicolare materiale informativo con l’obiettivo di farsi conoscere e promuovere la cultura della solidarietà.

Loro stesse saranno impegnate anche a offrire momenti di animazione e di intrattenimento: a partire dalle 16, infatti, sarà l’associazione culturale 'Luciano Bevilacqua' - con la Banda Civica di Alessandria - a occuparsi di uno spazio musicale tra gli stand.

"Il nostro obiettivo - sottolinea Rosanna Viotto, presidente del Csvaa - è quello di offrire al volontariato una preziosa occasione di incontro diretto con la comunità. Uno spazio del quale, dopo un lungo periodo di lockdown, ha davvero bisogno, sia per raccontare il proprio operato, sia per cercare aiuti e collaborazioni e, non meno importante, anche nuovi volontari. Su questo importante aspetto, il Csvaa si propone con rinnovato impegno come interlocutore degli Enti del Terzo settore e della cittadinanza per canalizzare il desiderio di chi vuole fare volontariato verso le associazioni del territorio che ne hanno bisogno”.