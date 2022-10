Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Tutto è pronto per un'altra domenica di calcio dilettantistico da vivere tutta d'un fiato: segui i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

In serie D Casale e Derthona sono alle prese con impegni complicati, contro le due capoliste: la compagine di Marco Sesia attende il Vado al 'Palli', quella di Fabio Fossati riceve Sestri Levante al 'Fausto Coppi'. Serve cambiare marcia dopo i recenti rallentamenti.

Eccellenza: Luese Cristo (in campo a CentoGrigio alle 16) chiamata a dare risposte al cospetto del Cavour, in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto. Esame Vanchiglia, invece, per un'Acqui che ha bisogno di continuità.

Per quanto riguarda la Promozione, sono ben quattro i derby: quello più importante, Vale Mado-Novese, si gioca in posticipo alle 18, ma spiccano anche Castellazzo-Arquatese, PastorStay-Gaviese e un delicatissimo Felizzano-Junior Pontestura. Asca a Trofarello, Ovadese con Beppe Viola per salire ancora

In Prima Categoria la partita di cartello è Monferrato-Don Bosco, con Moretto che cerca il pokerissimo per allungare al comando. Tassarolo-Capriatese, Canelli-Sale e Libarna-Fulvius si annunciano incerte, la Frugarolese chiede strada al Costigliole per risalire ulteriormente.

Seconda Categoria: la Fortitudo Occimiano viaggia in direzione Moncalvo, mentre la Vignolese è chiamata a superare l'ostacolo Cassine. Derby tortonese tra Viguzzolese e Casalnoceto, impegno casalingo per la Boschese, contro Castelpiovera.

Infine la Terza Categoria, dove meritano una menzione speciale sia Fortuna Melior-Don Bosco che Lerma-Pozzolese. Boys Ovada, invece, si confronta con Valmadonna San Michele.