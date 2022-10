Allevatori, via alle domande di aiuto per la Peste suina

Fino al 31 ottobre le imprese di allevamento e trasformazione di carni suine potranno presentare la domanda di aiuto all’organismo pagatore competente territorialmente Agea per i danni indiretti subiti a seguito delle misure di contenimento imposte contro la diffusione dell’epidemia di Peste suina africana (Psa), ai sensi del Decreto Ministeriale 28 luglio 2022 numero 0336168, localizzate nei territori interessati dalle misure sanitarie, tra i quali alcuni Comuni della provincia di Alessandria, oltre a Genova, Savona, Roma, Rieti e L’Aquila.

Le risorse previste sono pari a 25 milioni di euro e i danni indiretti indennizzati sono quelli derivanti dal deprezzamento dei riproduttori, dalla mancata produzione, dal prolungamento del vuoto sanitario, dai maggiori costi dovuti alla prolungata permanenza degli animali in allevamento, dalla riduzione della macellazione e dal mancato export.

Alle imprese agricole di allevamento di suini è concesso un sostegno fino a 25 euro per capo nato, allevato e macellato in Italia, nel periodo intercorrente tra il 1° marzo e il 31 maggio scorso. Le scrofe in allevamento al 30 giugno scorso ricevono invece un aiuto fino a 30 euro per capo, mentre gli allevamenti di bovini da carne è destinato un sostegno di 110 euro per ogni animale di età inferiore a 8 mesi presente in allevamento per almeno 4 mesi e macellato nel periodo 1° aprile-31 giugno 2022.

"Cinghiali, accelerare sugli abbattimenti" Il presidente Bianco: "Ad oggi siamo solo sui 7.700 capi, ma l’obiettivo dei 50mila è ancora ben lontano"

Si ricorda inoltre che fino al 14 ottobre gli allevatori di suini, bovini da carne, ovicaprini, conigli, galline ovaiole, tacchini e polli, in difficoltà a seguito dell’innalzamento dei costi di produzione dovuti alla crisi ucraina, possono presentare domanda di contributo ad Agea e accedere così ai 78 milioni di euro di risorse nazionali messe a loro disposizione.

"Apprezzo - sottolinea l'assessore regionale all'Agricoltura, Marco Protopapa - il riconoscimento di un aiuto concreto alle imprese, anche dell'Alessandrino, che stanno affrontando le criticità del momento nel mondo agricolo".