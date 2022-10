Borsalino, piattaforma virtuale per scegliere il cappello adatto

Borsalino punta a migliorare il modo in cui la propria piattaforma e-commerce interagisce con il pubblico, svelando la nuova sezione Style Guide curata dall'esperta d’immagine Rossella Migliaccio. Due nuove funzionalità, Facial Shape e Armocromia, guideranno i visitatori nella scelta del cappello perfetto, capace di valorizzare le caratteristiche peculiari di ogni viso: fisionomia e toni di colore.

L’esperienza della Style Guide Borsalino ha inizio con la funzione Facial Shape: sono otto le forme del viso, a cui sono associati i modelli di copricapo più adatti per creare un insieme armonico ed equilibrato, che valorizzi le caratteristiche uniche di ognuno di noi. L’esperienza prosegue con l’analisi delle caratteristiche cromatiche di occhi, pelle e capelli per arrivare, attraverso i principi dell’armocromia, alla scelta della palette di colori ideale per il proprio copricapo. La nuova sezione Style Guide della piattaforma Borsalino è uno strumento utilissimo sia per gli hat-lovers che per chi si avvicina per la prima volta all’acquisto di un cappello.

Napoletana d’origine e milanese d’adozione, Rossella Migliaccio è un’imprenditrice, autrice ed esperta di immagine con clienti in tutta Europa. Ha insegnato presso enti e accademie, tra cui il Politecnico di Milano e la Business School del Sole24Ore. È membro dell'Association of Image Consultants International e ha fondato l’Italian Image Institute, il primo istituto in Italia dedicato alla consulenza di immagine. Il suo primo libro, Armocromia (Vallardi, 2019) è diventato un autentico caso editoriale, a cui è seguito il best seller Forme (Vallardi, 2020) e il programma televisivo Revolution – scopri i tuoi colori, in onda su Real Time la scorsa primavera.

Per interagire con il nuovo target di consumatori Millennial e Post Millennial, nel 2020 Borsalino ha ripensato la propria piattaforma e-commerce offrendo agli utenti una nuova esperienza d’acquisto all’insegna dello storytelling e della customer journey. La nuova sezione Style Guide arricchisce ulteriormente l’offerta digitale della Casa di Alessandria.