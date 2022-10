Paulaner Oktoberfest: oggi la sfilata e l'inaugurazione

Il grande giorno è arrivato: oggi alle 17 prenderà infatti il via la seconda edizione del Paulaner Oktoberfest Alessandria con la grande parata che partirà da piazza Santa Maria di Castello e, percorrendo via Bologna e via Mazzini, proseguirà in viale Milite Ignoto fino ad arrivare all’ex piazza d’Armi, luogo di svolgimento dell’evento.

Ad aprire la sfilata ci saranno i musicisti in abiti tradizionali bavaresi della GibierFest Band, seguita dal primo storico carro Paulaner risalente al 1908, addobbato con fiori e grandi botti e trainato da quattro imponenti cavalli da tiro dal manto nero. Presenti anche il personale in costume bavarese, gli sbandieratori dell’Associazione Aleramica di Alessandria e gli Oktoberfest Alessandria Express, i due trenini navetta gratuiti che collegheranno il centro della città al luogo dell’evento durante la manifestazione. Giunti a destinazione, taglio del nastro e tradizionale apertura della prima botte di birra con il grande martello di legno. Padiglione, Beer Garden e grande Luna Park apriranno quindi al pubblico, al quale in segno beneaugurale sarà offerta la birra fuoriuscente dalle prime botti di legno.

"Tante sorprese"

“Torniamo ad Alessandria carichi di aspettative per una seconda edizione ricca di eventi: tredici giorni di festeggiamenti in vero stile bavarese ma anche intrattenimenti musicali con le migliori cover band del momento, esibizioni e tante sorprese per la notte di Halloween - raccontano gli organizzatori della Sidevents Srl - Il padiglione centrale di 2.700 metri quadrati è pronto ad accogliere i partecipanti, così come il Beer Garden con i suoi 200 posti a sedere e il grande luna park con una nuova ruota panoramica alta ben 35 metri. Anche quest’anno, abbiamo previsto nei fine settimana il Family day dalle 11 alle 13, con prezzi dimezzati per tutte le attrazioni del luna park. Invitiamo tutti i cittadini e gli appassionati a vivere con noi la parata inaugurale per dare il via al Paulaner Oktoberfest Alessandria 2022 con i migliori auspici”.

Paulaner Oktoberfest,

la musica sarà protagonista Calendario ricco di live dal 20 ottobre all'1 novembre. E ci sarà pure il luna park

Gli ormai noti Oktoberfest Alessandria Express percorreranno centinaia di km durante tutta la durata dell’evento, per condurre gratuitamente grandi e piccini direttamente nel cuore della festa. Basterà cercare la segnaletica delle varie fermate nelle vie della città, in direzione viale Milite Ignoto. Per chi invece raggiungerà Alessandria in auto, sarà possibile utilizzare i comodi spazi nei pressi dell’evento e, nei giorni di maggiore affluenza, i vari parcheggi disponibili in città, tra cui anche un’area sosta attrezzata per i camper.

Il Paulaner Oktoberfest Alessandria sarà aperto da giovedì 20 ottobre a martedì 1° novembre: da lunedì a mercoledì dalle 18 alle 24; giovedì dalle 18 all’1 di notte; venerdì dalle 18 alle 3 del mattino; sabato dalle 11 fino alle 3 del mattino; domenica dalle 11 fino a mezzanotte. Tutti gli aggiornamenti sui canali social dell’evento e sul sito ufficiale.