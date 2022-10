La 'Coscioni', Marola, la cannabis e l'antiproibizionismo

Luca Marola, scrittore ed imprenditore, ha presentato venerdì alla Casa di Quartiere di Alessandria il suo libro “Antipro, 99 interventi fondamentali contro il proibizionismo": discutendo con Fabio Scaltritti della Comunità di San Benedetto al Porto e con alcuni attivisti dell'Associazione Luca Coscioni (Matteo Mainardi, Fabrizio Amerelli e Nicolò Ferraris) ha illustrato le ragioni di intellettuali e scienziati a favore dell'antiproibizionismo, sfatando luoghi comuni e fake news sulla tossicità della cannabis e sulle conseguenze sociali della legalizzazione.

"In particolare - spiegano gli organizzatori - i relatori si sono soffermati sulle testimonianze di scienziati e medici, assolutamente estranei a ogni partigianeria, che prendono posizione a favore della legalizzazione sulla base di conoscenze comprovate e incontestabili. E, per quel che riguarda le possibili conseguenze sociali della legalizzazione della cannabis, ci si è confrontati con le esperienze di altri Paesi la cui legislazione da tempo si è aperta al consumo, al commercio e alla produzione, in cui i dati statistici ufficiali attestano che, con il cadere delle proibizioni, non è avvenuto alcun disastro: il consumo non è aumentato presso i giovani e la criminalità non è peggiorata".

E la cannabis terapeutica? Scaltritti ha sottolineato "l’indispensabile ruolo della sostanza in campo medico, perché solo nella realtà cittadina più di 200 persone vengono curate con medicinali a base di cannabis dalla sanità pubblica. C’è però una contraddizione: la produzione è insufficiente e il farmaco non è disponibile per tutti i pazienti che ne avrebbero bisogno".

Il ruolo dell'Onu

"Tanti - proseguono i membri della Cellula Coscioni - sono i risvolti della politica repressiva nei confronti del consumo e della produzione di cannabis emersi nel dibattito: quanti posti di lavoro regolari in più potrebbero esserci coltivando in Italia la cannabis, ora importata illegalmente, a vantaggio delle narcomanie? Centinaia, se non migliaia. Il mondo della politica, ora più che mai, è sordo a queste istanze. E proprio in questi giorni assistiamo a una recrudescenza della repressione nei confronti di chi possiede e produce la sostanza. L’Italia rimane il fanalino di coda nella lotta per i diritti: pochi giorni fa, il 14 ottobre, l’Onu si è espressa con preoccupazione sull’approccio punitivo della nostra legislazione in materia di stupefacenti: la legge italiana non rispetterebbe il criterio di proporzionalità delle pene, con un indebito incremento delle incarcerazioni ed un' abnorme pressione sul sistema carcerario. Sostanzialmente l’Onu richiede l’adeguamento della nostra legislazione a quella già in essere presso altri paesi (si pensi solo agli Stati Uniti o alla Germania)".

Ecco perché, concludono, "si auspica quindi l’abbandono della demonizzazione della cannabis, come strumento della caccia al diverso. Ma la strada per una riforma legislativa - e anche solo per una più corretta informazione - sembra ancora lunga e impervia".