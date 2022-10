"La rigenerazione verde": nuovo concorso

E’ stata presentata dai Giovani ANCE (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) l’edizione 2022-2023 del Concorso Macroscuola che porta gli studenti a cimentarsi nella progettazione di spazi urbani partendo dalla riqualificazione di aree dismesse. Dopo le edizioni precedenti riguardanti dapprima le piazze, poi le aree verdi e i parchi pubblici, quest’anno il tema proposto riguarda la “rigenerazione verde”.

“Siamo sempre più consapevoli – afferma Valentina Bianchi, consigliere del Gruppo Giovani Imprenditori ANCE di Alessandria - della necessità di realizzare un sistema di interventi per migliorare il comfort degli spazi urbani e modificarne il microclima anche mediante tecniche nature-based di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, dall’aumento della presenza di vegetazione alla gestione sostenibile dell’acqua, fino all’utilizzo di materiali appropriati per contrastare il fenomeno dell’isola di calore urbana. Siamo convinti, come giovani costruttori – sottolinea ancora Valentina Bianchi – che il miglioramento delle condizioni ambientali possa incoraggiare le relazioni sociali e accrescere la qualità della vita delle persone”.

Al concorso Macroscuola possono partecipare le classi I, II e III delle scuole secondarie di primo grado di tutto il territorio nazionale presentando un solo progetto per classe. Ciascun istituto potrà partecipare con un massimo di tre classi, congiuntamente o separatamente.

Il concorso prevede la realizzazione di un progetto di riqualificazione di un’area dismessa o abbandonata con conversione a parco pubblico. L’area deve essere realmente esistente e può essere scelta all’interno della propria regione di appartenenza. Ai partecipanti si richiede di progettare un parco pubblico ideale che, grazie al recupero di un’area degradata, ritorni a disposizione dei cittadini consentendo loro di vivere momenti di aggregazione e svago.

E’ lasciata la totale libertà di ideare la struttura e i dettagli del parco, privilegiando scelte ecosostenibili e circolari, evidenziando le soluzioni tecnologiche e per l’accessibilità delle persone.

I contenuti e le modalità di rappresentazione delle tavole sono sotto la completa responsabilità e libertà della classe, fatti salvi alcuni elementi che dovranno essere necessariamente presenti. Verrà data particolare importanza non solo all’idea e alla qualità progettuale ma anche alla chiarezza e alla capacità rappresentativa che dovrà essere in grado di esplicitare al meglio il contenuto. A miglior individuazione delle finalità dell’iniziativa e delle modalità di svolgimento del progetto, una delegazione del Gruppo ANCE Giovani di riferimento della regione di appartenenza, entro e non oltre il 17 febbraio 2023, di concerto con l’insegnante-referente, organizzerà un incontro con le classi che hanno aderito al concorso, in presenza o tramite videoconferenza.

La partecipazione al concorso è gratuita e le classi potranno iscriversi entro il prossimo 23 dicembre tramite il proprio referente/docente compilando un apposito Form.

Entro il 15 aprile 2023 le classi dovranno trasmettere via email il materiale all’indirizzo del Gruppo ANCE Giovani della propria regione di appartenenza: per il Piemonte l’indirizzo è Gruppo Giovani Ance Piemonte Valle d’Aosta, corso Duca degli Abruzzi, 15 Torino, tel. 0115623133, email giovani@ancepiemonte.it

Le classi vincitrici riceveranno i seguenti premi: alla classe prima classificata verrà corrisposto un premio di 6.000 euro, alla seconda classe classificata un premio di 4.000 euro, alla terza classe classificata un premio di 2.000 euro.

Protagonista delle precedenti edizioni del concorso Macroscuola in provincia di Alessandria è stata la scuola primaria di secondo grado “A. Doria” di Novi Ligure.