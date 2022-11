Quando il Tanaro devastò Alessandria

ALESSANDRIA - Era domenica, quel 6 novembre. Il maltempo in Piemonte, con crolli e esondazione di fiumi, causò 78 morti. 14 le vittime ad Alessandria, dove il Tanaro, uscito dagli argini, è arrivato fino in piazzetta della Lega, ma dove l'acqua ha invaso scantinati fino in piazza Garibaldi.

Le zone più colpite della città sono state gli Orti, San Michele e Borgo Rovereto. Impossibile quantificare i danni. Sono trascorsi 26 anni e, da allora, molte cose sono cambiate, anche in meglio, però. Ad esempio s'è preso coscienza della necessità di salvaguardare il territorio mettendo in sicurezza le persone (cosa però non sempre riuscita).