«Trova nuove conferme la discesa dei contagi. In calo anche i ricoveri»

Anche a livello nazionale il modo di raccontare la pandemia è cambiato - un solo bollettino alla settimana, diramato al venerdì - ma grazie agli studi di Carluccio Bianchi, docente di Macroeconomia dell’Upo, è comunque possibile analizzare l’andamento della situazione a livello regionale e provinciale. Dando continuità, per lo meno in riferimento alla nostra edizione del martedì, a quanto fatto dalla primavera del 2020.

«I dati sui quali ho lavorato - spiega il professore - si riferiscono alla settimana compresa tra il 28 ottobre e il 3 novembre: il quadro generale è senza dubbio buono, dal momento che prosegue sorprendentemente la discesa dei contagi, anche a ritmi piuttosto sostenuti. Buone notizie arrivano sul fronte del sistema sanitario e assistiamo addirittura a un crollo dei decessi, soltanto quattro in sette giorni. È un minimo storico».

Alessandria, in questo contesto molto positivo, va un po’ meno bene degli altri, ma ha numeri comunque rassicuranti. «Nella classifica relativa all’incidenza siamo in testa, con 365, ma la riduzione del 24% è in ogni caso di assoluto rilievo. Al secondo posto troviamo il Piemonte, 323 e meno 29%, mentre la Lombardia, con 303 e meno 27%, completa il podio. Quarta è l’Italia, 282 e calo del 24%».

In materia di numeri assoluti, il Piemonte scende da 19422 a 12819 contagi settimanali, quindi 5603 in meno e 1974 di media giornaliera.

Bene, molto bene, il tasso di positività, in costante riduzione. «Era al 14% - conferma Bianchi - mentre il valore attuale è pari all’11%. Purtroppo, però, calano anche i tamponi medi giornalieri, che scendono 20mila a 17mila circa».

Ottimi riscontri, come anticipato, arrivano dagli ospedali. Se per le terapie intensive assistiamo a una sostanziale stabilizzazione su cifre non elevate (siamo a 16, con indice di saturazione al 2,5%), i ricoveri ordinari «scendono di alte 90 unità, per un totale di 590 posti attualmente occupati. Il tasso di occupazione è bassissimo, inferiore al 9%. Per quanto riguarda la letalità, siamo invece allo 0,01%».

Chiusura come sempre dedicata all’Alessandrino, dove i contagi settimanali scendono da 1976 a 1494. «Sono 472 in meno, la media è 213 casi al giorno. Prospettive? Questa riduzione continua è bellissima sorpresa, con uno scenario che va al di là delle migliori aspettative. Speriamo si possa scendere ancora, o quantomeno fermarsi su un plateau. Rispetto al 2021 le cifre sono più alte, è noto, ma il contesto è completamente diverso».