San Baudolino: i 'tesori della terra' in vetrina

Il centro storico di Alessandria - in particolare con via dei Martiri (oggi e domenica “La via dell’agricoltura”); corso Roma, piazzetta della Lega e via Milano (oggi e domenica, con gli stand di prodotti tipici locali e regionali); via Vochieri (domenica “La via dell’agricoltura” e con “La corte del gusto” nel cortile della Camera di Commercio, con la tradizionale mostra del tartufo); piazza Marconi (domenica con il ‘panino dell’alpino’ e le celebri frittelle) - torna ad essere nel weekend la vetrina delle eccellenze del territorio grazie all’edizione numero 36 della Fiera di San Baudolino.

«È ormai tradizione, da ben 36 anni, ritrovare nelle vie del centro e nel cortile della Camera di Commercio molti espositori del settore enogastronomico che attirano un pubblico sempre più numeroso, affezionato o comunque attento a gustare prodotti tipici di qualità, non solo provenienti dalla provincia di Alessandria» spiega il presidente dell’ente camerale, Gian Paolo Coscia.

«Un’occasione straordinaria per attirare in città tanti ospiti e presentare il meglio delle nostre eccellenze in un fine settimana che si preannuncia veramente molto attrattivo», concordano il sindaco Giorgio Abonante e l’assessore al Commercio, Giovanni Berrone.

Salumi e formaggi, funghi e tartufi, etichette di qualità e i tesori delle terre alessandrine. Senza dimenticare degustazioni, percorsi di gusto e laboratori: buon San Baudolino a tutti!