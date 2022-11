Cse Sanità: "Ipab Borsalino, qual è la realtà?"

"La situazione dei dipendenti dell’appalto per i servizi alberghieri e socioassistenziali dell’Ipab Borsalino di Alessandria è rimasta invariata e sembra non interessare a nessuno. Né al Comune (nonostante da normativa regionale e Statuto Ipab abbia potere decisionale), né a Regione, Prefettura o Direzione aziendale": Stefania Gallo, coordinatrice regionale del sindacato Cse Sanità, attacca sul caso della struttura alessandrina.

"Martedì 8 novembre è apparsa sull’Albo pretorio del Comune di Alessandria una determina del Cda (la numero 12/2022) dell’Ipab Borsalino da dove si evince una proroga d'appalto con la Punto Service Coop. Soc. Arl. Peccato che non sia possibile visualizzare il documento e che nessuno sia stato informato di tale procedura. Per questo, chiediamo alla Direzione aziendale, alla Regione, ai politici (sindaco in primis) e al prefetto di interessarsi veramente e concretamente alla situazione, in modo da tutelare i lavoratori dell’appalto e il principio di socialità, onde evitare di ritrovarci a gennaio 2023 con una bomba sociale di circa 100 persone licenziate e più di 100 ospiti a spasso".

Ipab Borsalino, rete internet in tutti i piani Il progetto “Anziani connessi. Nuova rete di relazioni e salute” realizzato grazie al bando “Nessuno Escluso” della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Secondo la Gallo, "nonostante le nostre comunicazioni, né l’Ipab né il Comune di Alessandria ci hanno informato di quali sono state le iniziative intraprese per i lavoratori. Giovedì 17 si terrà, finalmente, in Prefettura la procedura di raffreddamento da noi richiesta: speriamo si possa fare effettivamente chiarezza su questa situazione".