Apre l’Agenzia “Gandini & Piacentini” di Vittoria Assicurazioni

In un periodo socio economico caratterizzato da incertezza e complessità l’attivazione di nuove imprese al servizio delle aziende e dei professionisti non può che essere una buona notizia.

Così l’inaugurazione dell’agenzia Vittoria Assicurazioni “Gandini & Piacentini” in via Cairoli 7 a Valenza non può che rappresentare una buona notizia per la Città dell’Oro e non solo e un messaggio di speranza ed aiuto verso il tessuto produttivo locale.

Martedì 11 ottobre si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede assicurativa che vanta cinquant’anni di storia.

Vittoria Assicurazioni è un punto di riferimento per il tessuto imprenditoriale e professionale della città di Valenza.

Ilaria Piacentini e Cinzia Gandini sono le nuove titolari dell’affermata agenzia dal marchio storico ed inconfondibile. Sono professioniste esperte del comparto assicurativo in grado di traghettare l’agenzia verso le nuove esigenze di una clientela sempre più attenta e bisognosa di una consulenza qualificata.

La fondazione della società risale al 2018, quando Norberto Piacentini, padre di Ilaria, e Cinzia Gandini ne diventano i nuovi titolari. Sempre nel corso del 2018, Ilaria Piacentini succede al padre divenendo azionaria di maggioranza dell’agenzia.

Ecco, allora, la prima peculiarità, il valore aggiunto di questa iniziativa imprenditoriale: il tramandare una tradizione professionale di famiglia. Proprio così. Infatti, correvano gli Anni ‘80, quando Norberto Piacentini con la moglie Carla Trambaglio fondarono la prima agenzia in quel di Alessandria.

Esperienza, passione e professionalità che si fondono in una tradizione familiare oggi tramandata, ma che inevitabilmente guarda alla contemporaneità e alle sfide del futuro per offrire sempre la migliore soluzione alla clientela.

Lo staff dell’agenzia Gandini e Piacentini è composto da collaboratori di grande esperienza: Giuliana Ardito, Mirco Bortolotto, Orietta Chiariotti, Marcella Iacoviello e Lucia Iurato.

Professionisti appassionati e competenti che, da molti anni, con grande attitudine si dedicano ad offrire una matura consulenza in grado di soddisfare una ampia ed eterogenea clientela.

Quello che è certo è che, a fondamento di questa iniziativa professionale, vi sono solide basi. Come solide sono la conoscenza del settore assicurativo, le esperienze maturate negli anni e una passione che vede, nella consulenza assicurativa, il modo di rispondere a primarie esigenze delle famiglie e del tessuto imprenditoriale della città di Valenza.

La struttura dell’agenzia si completa con le sub agenzie di Alessandria (Corso XX Settembre, 21), Ovada (C.so Saracco, 192) e Serravalle Scrivia (Viale Martiri della Benedicta, 46).

A testimoniare l’importanza dell’evento è stata anche la presenza del Sindaco Maurizio Oddone, accompagnato dal Vicesindaco Rossi e dagli Assessori Gatti e Patrucco, il quale ha evidenziato con favore questo nuovo insediamento. Il saluto della città intera è culminato con il tradizionale taglio del nastro, gesto che ha aperto ufficialmente le porte dell’Agenzia Vittoria Assicurazioni, già pronta ad aiutare i Valenzani nel vivere e lavorare più sereni. E visti i tempi, non è poca cosa.



Vittoria Assicurazioni "Gandini & Piacentini"

via Cairoli, 7 Valenza

Tel: 0131 1978010

e-mail: ag_791.01@agentivittoria.it, g andini.piacentini@pec.it

www.agenzievittoria.com/valenza